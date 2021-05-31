Москва, , 10:10 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинения двум сотрудникам московской инвестиционной компании QBF за помощь в отмывании денегдвух бывших работников мэрии Екатеринбурга, экс-вице-мэра Илья Борзенкова, в отношении которых ведется следствие. Как сообщают «Новые известия», в QBF заявили, что сотрудники компании оказывают полную поддержку следствию и уже передали все запрошенные данные.

По версии следствия, бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм чиновники переводили в QBF, которые далее отправлялись на офшорные счета, где они растворялись. Сумма ущерба бюджета превышает 6 миллиардов рублей. Издание напоминает, что один из подозреваемых, Илья Борзенков, в конце прошлого года покинул свой пост, хотя ранее уральские СМИ называли его одним из возможных кандидатов в мэры Екатеринбурга. По данным «Коммерсанта», в 2020 году Борзенков продал челябинской компании RBT.RU сеть своих магазинов электроники «Норд», а в начале 2021 года объявил о своем переезде в Анапу.