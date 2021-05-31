Тулун, Иркутская область, , 10:10 — REGNUM Власти Тулуна — города в Иркутской области, пострадавшего от мощнейшего наводнения летом 2019 года — ввели режим повышенной готовности. Как пояснил мэр города Юрий Карих, поскольку вечером 30 мая уровень воды в реке Ия составил 683 см при критическом 730 см, прорабатываются все возможные варианты подтопления и алгоритмы действий в разных ситуациях.

«Мы с полной уверенностью можем сказать, что с левой стороны вода в город не попадает. Но у нас есть места, где дамба еще не соединилась, в случае ухудшения ситуации мы оперативно произведем отсыпку и соединим разрывы», — сказал глава Тулуна.

Также по его словам, приходится вести разъяснительную работу с жителями территорий, которые находятся в зоне затопления — это районы мясокомбината, ЛДК и улицы Карбышева. Это порядка 250 семей, которые уже получили сертификаты на другое жильё, но отказываются переезжать.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в Иркусткой области достиг критической отметки 30 мая.

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По состоянию на 31 мая в районе Красный Яр подтоплена одна автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. Она расположена в непосредственной близости к реке Ие и подвержена частому подтоплению при колебаниях уровня воды в реке. Вместе с тем, уровень реки Белой продолжает снижаться и на данный момент в районе села Инга составляет 310 см при критической отметке 420 см.

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