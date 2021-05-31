Красноярск, , 10:09 — REGNUM В международном аэропорту «Красноярск» им. Дмитрия Хворостовского открылся авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот — Российские авиалинии». Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в правительстве Красноярского края.

Гостям мероприятия показали созданный авиакомпанией центр управления хабом (Hub Control Centre), координирующий стыковки транзитных рейсов, а также линию регистрации пассажиров и выдачи багажа. Также был представлен новейший самолёт «Аэрофлота» A321neo.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал долгожданным решение компании сделать Красноярск домашним аэропортом: «Мы благодарны руководству страны и компании «Аэрофлот» за решение сделать национального перевозчика базовым для нас».

»На это повлияло не только удачное географическое положение края и его роль в социально-экономическом развитии Сибири и России в целом, но и сам аэропорт», — отметил Усс. Он подчеркнул, что аэропорт «Красноярск» — один из самых «современных, красивых и удобных» в России.

Как объяснил гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, хаб — это, прежде всего, новые возможности для пассажиров. Речь, в том числе, идёт о сокращении времени в пути, количества стыковок.

Усс добавил, что создание пассажирского хаба не является завершающей точкой в развитии авиационного узла. В Красноярский край пришёл один из крупнейших грузовых перевозчиков России и континента — компания «Волга-Днепр». Количество взлётов и посадок вырастет в два раза благодаря реконструкции рулёжной дорожки. Планируется развитие грузового терминала. Рассматривается возможность запустить пассажирский железнодорожный экспресс до города.

Напомним, завершение реконструкции магистральной рулёжной дорожки стало возможным благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году между краевым правительством, авиакомпанией «Аэрофлот — Российские авиалинии» и международным аэропортом «Красноярск» был подписан меморандум о создании в Красноярске авиационного транспортного узла. Теперь из Красноярска, минуя Москву, можно улететь в Иркутск, Благовещенск, Сочи, Краснодар, Симферополь. Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети.

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