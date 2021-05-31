Джакарта, , 10:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил министра-координатора по экономическим вопросам Аирлангга Хартарто главой Sherpa Track G20, сообщает Antara.

Индонезия в 2022 году станет председателем в G20.

В 2022 году необходимо сформировать национальный комитет, который будет проводить ряд мероприятий в виде различных встреч и конференций на высоком уровне.

Аирлангга Хартарто возглавит группу Sherpa Track G20, на которой будут обсуждаться экономические вопросы, такие как энергетика, туризм, цифровая экономика, образование, сельское хозяйство, торговля, инвестиции, промышленность, здравоохранение, борьба с коррупцией, окружающая среда и изменение климата.