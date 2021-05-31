Симферополь, , 10:08 — REGNUM Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» по итогам мая составит более полумиллиона человек, сообщили 31 мая в пресс-службе аэропорта.

«По оперативным предварительным данным, с учетом продаж билетов и количества заявленных авиакомпаниями рейсов в последний день мая, в этом месяце пассажиропоток составит около 560 тыс. человек. В сравнении с маем 2020 года трафик вырос в 15 раз или на 1500%», — уточнили в аэропорту.

Максимум пассажиров за сутки — 28 888 человек — зафиксирован в аэропорту 30 мая. В этот день было принято и отправлено 204 регулярных рейса. При этом, уточнили в аэропорту, более 200 рейсов в сутки ранее фиксировалось только в августе. Существенный рост пассажиропотока в аэропорту «Симферополь» регистрируют с марта, а на майские праздники через аэропорт прошло 190 тыс. пассажиров — это также рекорд.