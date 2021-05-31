Москва, , 10:08 — REGNUM Предприятия металлургической промышленности должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Об этом заявил в эфире РБК ТВ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, эта сумма была получена от высоких цен на продукцию, которая поставлялась в рамках проектов, финансируемых государством.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал Белоусов.

Читайте также: Делегация США станет самой многочисленной из иностранных на ПМЭФ 2021 года

Он уточнил, что в разговоре с металлургами обсуждал данную тему:

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять — такой налог, сякой, через НДПИ».

Читайте также: В правительстве РФ оценят риски роста цен на значимые товары

И хотя решения о механизме возвращения средств пока нет, Белоусов отметил, что у государства есть все возможности установить налоги таким образом, чтобы забрать средства.

«Это, я думаю, мы сделаем», — сообщил первый зампред правительства.