Вильнюс, , 10:10 — REGNUM С 31 мая в Литве началась массовая вакцинация от COVID-19. Об этом 31 мая сообщает литовское министерство здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Граждане страны старше 18 лет могут бесплатно привиться вакцинами Moderna, Vaxzevria и Janssen. А вот для молодых людей, которые еще не достигли совершеннолетия, предусмотрены только вакцина Comirnaty.

Жители Литвы могут зарегистрироваться на вакцинацию на сайте либо по телефону горячей линии. На данный момент в стране открыто более 44 тыс. центров вакцинации.

«При регистрации жители могут выбрать как муниципалитет, в котором они хотят пройти вакцинацию, так и вакцину. Система онлайн-регистрации показывает, сколько и какие бесплатные вакцины доступны в разных центрах вакцинации», — говорится в сообщении минздрава страны.

Напомним, с середины мая нынешнего года в Индии стартовала массовая вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V». Это первая импортная вакцина, которая применяется в этой стране.

Читайте также: Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок