Москва, 31 мая, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Российские металлургические компании в прошлом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции «в разы» увеличили свои доходы, и в том числе — за счет увеличения цен на внутреннем рынке вслед за ростом цен в мире. Об этом 31 мая заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM На металлургическом заводе

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство и бюджет страны) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал Белоусов.

Также он подчеркнул, что считает, что данные деньги должны быть возвращены в российский бюджет в виде налогов.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эти деньги) — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб. — ред.)» — отметил первый вице-премьер РФ.

Кроме того, он напомнил, что о сверхдоходах, которые должны быть возвращены в госбюджет, без точного указания их размеров, говорилось и в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Помимо того, Белоусов добавил, что металлурги, «конечно, понимают», что сверхдоходы необходимо будет вернуть в бюджет страны.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он, добавив, что в данном случае единственной сложностью, по его мнению, является механизм изъятия этих сверхдоходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустинпосетил 21-ю международная специализированную выставку «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности».