31 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Наталия Николаева, , 11:03 — REGNUM В Чувашии вслед за административными преобразованиями в виде формирования муниципальных округов планируется запустить политическую реформу. Речь идёт о возможном возврате к прямым выборам глав муниципалитетов и уходе от «двуглавой» системы управления на местах. В случае принятия новая система будет запущена не раньше 2024 года, а пока парламентарии будут корпеть над проектом закона, предусматривающего вариативность избрания глав муниципальных образований.

Парламентские слушания в Чувашии Cap.ru

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Чего хочет большинство

На площадке Госсовета Чувашии прошли парламентские слушания на тему «Прямые выборы глав муниципалитетов: «за» и «против». В настоящее время в республике главы администраций районов, городов и поселений (они же сити-менеджеры) избираются на конкурсной основе, а главы муниципальных образований (они же спикеры парламентов) — из состава депутатского корпуса.

Ранее данный вопрос обсуждался в общественной палате Чувашии и муниципальных образований, по итогам которых «однозначного мнения нет, но большинство хочет власть в лице одного человека».

У трибуны — Дмитрий Сержантов Cap.ru

Председатель государственного комитета по делам юстиции Дмитрий Сержантов отметил, что в регионах Поволжья не предусмотрены прямые выборы как единственный способ избрания глав муниципальных образований. И предложил в случае возврата к прямым выборам запустить этот процесс в 2025 году, когда завершатся сроки полномочий действующих муниципальных руководителей.

Обещать — не значит жениться

Примечательно, что на парламентских слушаниях не взял слово ни один из представителей муниципального образования — за исключением протокольного выступления председателя правления Совета муниципальных образований Чувашии, главы администрации Аликовского района Александра Куликова. Говоря о выборности глав, он отметил, что «однозначного решения нет», но сам лично выступил за прямые выборы.

«Но двуглавая система непонятна населению. Основную работу всё равно главы администрации проводят. При выборах повышается статус главы, ответственность, доверие избирателей к власти… Что за гражданин, если он боится своего населения, боится встречаться?»

Куликов также высказал мнение, что в случае возврата прямых выборов, используя «различные популистские лозунги», посты могут занять недобросовестные лица, а потом от них «не так-то просто будет освободиться». Он напомнил, что «обещать — не значит жениться».

На что председатель общественного совета при главе Чувашии Наталия Партасова предложила усилить права руководителя региона по досрочному прекращению полномочий «мэров-популистов». По её словам, в своё время это стало одним из аргументов для отмены прямых выборов мэров, однако «серьёзного всплеска, развития» не произошло, проблемы остались прежними:

«Автомобиль быстрее достигнет быстрее цели, если за рулём один водитель, а не два. Это моё мнение. Но сейчас всё сразу ломать нельзя».

Перед началом парламентских слушаний Cap.ru

В историю ударился и доктор юридических наук Михаил Демидов, напомнив, что в 90-х годах, когда был принят первый закон об организации местной власти, «шла борьба, у кого больше кабинет, у кого лучше машины». Он выступил за возврат прямых выборов, потому что у мэров тогда «повышается авторитет, статус, он чувствует себя увереннее, потому что выбран населением»:

«А избранный — фигура удобная в управлении, но чувствует себя менее уверенно и менее решительно действует».

«Докрутить закон о выборах»

Представители всех фракций поддержали возврат прямых выборов в качестве вариативности избрания, призвав определиться с переходным периодом. Глава фракции «Единая Россия» Николай Николаев констатировал, что «в современной России перепробовали все варианты». Хотя «большинство с понимаем относится, когда есть один руководитель, единоначалие». По его словам, муниципальным образованиям надо самим определиться с форматом избрания:

Николай Николаев Cap.ru

«По большому счёту нас во многих местах всё устраивает, зачем её сразу ломать? Надо готовиться к 2024 году. Наверняка найдутся те, кто захочет попробовать… Прямые выборы — вопрос испытательный».

Глава фракции ЛДПР Константин Степанов высказал мнение, что в Чувашии действуют двойные стандарты: в 2020 году перед выборами главы республики ввели институт самовыдвижения, «докрутив закон о выборах», а «здесь боимся, что придёт в местное самоуправление независимый кандидат».

«Мы за любую демократизацию процесса. Считаем, что вопрос назрел… Власть должна стать одноглавой с достаточной независимостью. Хотя, конечно, на любом посту можно оказывать давление», — сказал либерал-демократ.

Член КПРФ Александр Андреев также выступил за возврат прямых выборов, сославшись на «административное давление» на муниципальных чиновников и пояснив, что сейчас в муниципальных образованиях главы нацелены «на результат на выборах».

«Занимаются не хозяйственными вопросами, а явкой, процентами… В любом случае прямые выборы нужны, народ созрел, народу надо доверять», — уверен коммунист.

Александр Андреев Cap.ru

Коллег поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, подчеркнув, что «люди путаются, что такое сити-менеджер и глава администрации». Он также пояснил, что участвовал в 20 конкурсных комиссиях по избранию глав администраций, но при этом в каждой из них большую часть составляли и выбирали победителей единороссы.

«Понятно, что всё определено и собрание заточено на выбор кандидата от «Единой России», — считает депутат, также высказав мнение, что потом такой «сити-менеджер начинает заниматься выборами, работает только с бюджетниками».

В качестве примера он привёл Новочебоксарск, где сити-менеджером является Павел Семенов, который, по мнению парламентария, «втянулся в выборный процесс».

Решение

Спикер Госсовета Альбина Егорова по итогам слушаний поручила профильному комитету разработать проект закона, предусматривающий установление вариативности избрания глав муниципальных образований.

Президиум во главе со спикером Альбиной Егоровой Cap.ru

После принятия закона органы местного самоуправления будут устанавливать в уставах муниципальных образований конкретный способ избрания, «исходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций». Это решение должно будет приниматься с учётом мнения населения.