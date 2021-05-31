Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 15 928 человек, сообщили 31 мая в городском оперативном штабе. Это на 7807 человек меньше, чем сутками ранее, когда тесты сдали более 23 тыс. человек.

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Объемы тестирования в выходные дни значительно меньше, чем в будние: так, в минувшую пятницу, 28 мая, было взято более 26 тестов на наличие SARS-CoV-2.

За воскресенье, 30 мая, поступило 3916 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, количество больных ковидом за неделю в Петербурге увеличилось на 10%.

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