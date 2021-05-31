Элиста, , 10:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, сообщает региональный оперштаб 31 мая.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 160 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся восемь человек. На самоизоляции остаются 232 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 834 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 180 носителей инфекции.

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