Москва, , 10:33 — REGNUM Российская риелторская сеть «Этажи» предложила возвращать налоговый вычет сразу при приобретении квартиры. Об этом 31 мая сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса», — говорится в письме.

В настоящее время деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации, максимальная сумма налогового вычета составляет 260 тыс. рублей.

Согласно предложенной инициативе, расчет предлагается производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления ипотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о необходимости сохранить в стране льготную ипотеку в качестве антикризисной меры. Он напомнил, что цены на жильё выросли, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счёт выдачи большего количества разрешений на строительство.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Планировалось, что эта льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее её решили продлить до 1 июля 2021 года.

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