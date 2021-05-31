Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Члены законодательного собрания американского штата Техас из числа демократов отказались 30 мая принимать участие в голосовании по спорному закону «о чистоте выборов», предложенному Республиканской партии, и массово покинули его обсуждение, сообщает New York Post.

«Коллеги-представители, возьмите свой ключ и осторожно покиньте палату [представителей]», — написал коллегам-законодателям председатель демократического кокуса Крис Тёрнер.

«Не ходите в галерею. Покиньте здание», — добавил он.

Инцидент произошел после долгих препирательств между членами обеих партий, в результате чего в палате представителей штата не удалось собрать минимальное количество законодателей, необходимое для голосования. Около 11 часов вечера спикер Государственной палаты Дейд Фелан был вынужден отложить заседание, так как после «забастовки» демократов до необходимого кворума в 100 человек не хватило 14 человек, в результате чего законопроект фактически не действовал до следующей законодательной сессии.

Законопроект был внесен республиканскими законодателями после проигрыша бывшего президента Дональда Трампа президенту Байдену на выборах 2020 года и обвинений в том, что причиной этого было мошенничество на выборах. Законодатели штатов, в которых преобладают представители Республиканской партии, по всей стране поспешили принять строгие законы о «честности выборов», которые демократы подвергли критике как нападение на демократию.