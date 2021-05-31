Токио, 31 мая 2021, 10:04 — REGNUM Bandai Namco опубликовала трейлер многопользовательской игры Blue Protocol с заглавной музыкальной темой. Ролик был опубликован 31 мая на YouTube-канале проекта.
Стоит отметить, что длительность видео составляет всего 30 секунд. В нём зрителям показали как кадры с рисованной анимацией, так и фрагменты с игровым процессом.
Напомним, Bandai Namco анонсировала Blue Protocol в июне 2019 года. Это будет массовая многопользовательская ролевая игра (MMORPG), выполненная в аниме-стилистике. Она выйдет на платформе ПК, пока разработчики не назвали точную дату релиза.
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