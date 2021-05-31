Абазинский район, , 10:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 30 мая прошли сильные ливни с градом. В ряде районов потоки воды вызвали разрушения. Наиболее сильными они оказались в Абазинском районе. В двух аулах района — Эльбурган и Инжич-Чукун — размыло внутрипоселковые дороги, повреждены посевы на полях и подворьях сельчан, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В связи с комплексом неблагоприятных явлений, прошедших на территории Абазинского района, размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжич-Чукун, забиты придорожные канавы, нанесен ущерб сельхоз посевам», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Нанесены повреждения и крупнейшему в России тепличному комбинату «Южный». Сильный ливень с градом выбил стекла теплиц. В настоящее время ситуация на предприятии уточняется.

В МЧС сообщили, что в Абазинском районе работает комиссия по оценке ущерба в составе семи человек.