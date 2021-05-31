Париж, 31 мая 2021, 10:03 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 3:6.
Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, девять ошибок на подаче и 7 из 16 брейков.
Во втором круге турнира Азаренко сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон.