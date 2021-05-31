Москва, , 10:10 — REGNUM Российские металлургические компании получили сверхдоходы на фоне пандемии и должны будут вернуть в бюджет примерно 100 млрд рублей. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 31 мая РБК.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал Белоусов.

Доходы металлургов в 2020 году увеличились «в разы», это произошло в том числе из-за повышения цен на внутреннем рынке. В компаниях понимают, что деньги придётся возвращать, отметил он.

Несмотря на свободный рынок, у государства есть возможность установить налоги таким образом, чтобы забрать полученные компаниями сверхдоходы. Правительство это сделает, сложность заключается только в механизме изъятия, пояснил вице-премьер.