Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону возле городской больницы № 4 произошла трагедия. На пороге лечебного учреждения скончался мужчина, сдавший тест на коронавирус.

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Инцидент случился 28 мая. Мужчина прибыл в больницу, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. На обратном пути ему резко стало плохо, и мужчина скончался.

Не исключено, что у мужчины развился COVID-19, так как он ранее пожаловался на высокую температуру и чувство жжения в груди.