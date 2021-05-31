Мама, Иркутская область, , 10:00 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано уже 82 пожара на общей площади 1717,2 га. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Также известно, что сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество возгораний в лесу меньше на 244 случая, площадь, пройденная огнем, — на 30 845,8 га.

На сегодняшний день потушено вновь обнаруженное возгорание в Мамско-Чуйском районе. Оно возникло в четырех километрах от поселка Колотовка на незакрепленной за арендаторами территории в результате короткого замыкания на линии электропередач. Площадь очага составила два гектара.

Также ликвидирован пожар в Бодайбинском районе, действовавший с 25 мая вблизи поселка Мамакан в зоне городских лесов. Пожар возник по вине местного населения. Огонь потушен на площади 95 га, в том числе 86 га, покрытых лесом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 мая, в Иркутской области В Бодайбинском районе Иркутской области тушили крупный лесной пожар, возникший всего в пяти километрах от посёлка Мамакан. Его ликвидация была затруднено в связи с тем, что очаг находился в гористой местности, куда невозможно было доставить технику для опашки.

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