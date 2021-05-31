Москва, 31 мая 2021, 09:59 — REGNUM Дмитрий Медведев поблагодарил жителей регионов за участие в предварительном голосовании «Единой России».
Больше 11 млн избирателей отдали свои голоса онлайн и на счетных участках, отметил Председатель партии.
Прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила «Единая Россия» за свою историю, подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.
По словам Председателя «Единой России», организация электронного предварительного голосования проходила в сложных условиях — в том числе из-за пандемии и хакерских атак на систему.
В 21:00 30 мая мск председатель «Единой России» дал старт подведению итогов процедуры после того, как предварительное голосование завершилось в самом западном регионе страны, Калининградской области. Четыре части разделенного ранее электронного ключа шифрования соединили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде, региональных партийных конференциях. Съезд пройдет 19 июня в Москве.