Москва, , 09:59 — REGNUM Дмитрий Медведев поблагодарил жителей регионов за участие в предварительном голосовании «Единой России».

Больше 11 млн избирателей отдали свои голоса онлайн и на счетных участках, отметил Председатель партии.

Прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила «Единая Россия» за свою историю, подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

«Более 11 млн избирателей — это более 10% от общего числа избирателей в стране. Это очень репрезентативная выборка и серьезный экзамен для все, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти», — сказал Дмитрий Медведев.

По словам Председателя «Единой России», организация электронного предварительного голосования проходила в сложных условиях — в том числе из-за пандемии и хакерских атак на систему.

«Самое главное — она позволила проголосовать огромному количеству наших граждан. Хочу искренне, сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании. Это действительно часть большого политического процесса, демократических процедур, которые мы используем в своей практике. Как известно, единственная партия, которая использует предварительное голосование — это наша. Это очень важная часть демократической процедуры, поскольку уже сейчас избиратели могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о той установке, с которой они идут на выборы, достоинствах, и, может, недостатках тех или иных кандидатов. Это действительно позволяет провести процедуру максимально демократично», — отметил Дмитрий Медведев.

В 21:00 30 мая мск председатель «Единой России» дал старт подведению итогов процедуры после того, как предварительное голосование завершилось в самом западном регионе страны, Калининградской области. Четыре части разделенного ранее электронного ключа шифрования соединили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде, региональных партийных конференциях. Съезд пройдет 19 июня в Москве.