Москва, , 09:59 — REGNUM Если власти РФ введут даже умеренные ограничения на экспорт алюминия и меди, это будет очень нерациональным поступком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минэкономразвития выступило против того, что экспорт меди и алюминия из РФ может быть ограничен.

«Российские производители цветных металлов значительную часть продукции реализуют на внешнем рынке, — сказал Хестанов. — Любые, даже умеренные ограничения приведут к тому, что они могут потерять долю рынка. В числе прочего упадет экспортная выручка и поступления в бюджет, восстановить которые потом будет нелегко. Поэтому ограничивать экспорт очень нерационально. От ограничения экспорта алюминия и меди проиграют прежде всего производители. Причем они вполне могут и сократить объем производства. Выиграют потребители внутри России, но их немного, и доля их затрат на цветные металлы умеренная. Таким образом, негатив от возможных ограничений намного превосходит позитив».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец сказал, что за возражениями МЭР могут стоять интересы российских застройщиков.

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