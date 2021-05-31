Петрозаводск, , 10:19 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. Также выписали по выздоровлению 58 человек. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 47 317 инфицированных, из них 45 521 человек выздоровел, в том числе 58 из ранее зараженных были выписаны по выздоровлению за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7705,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3450,4 случая, по Северо-Западу — 6005,7», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончалось 549 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Госпитале для ветеранов войн скончался 72-летний житель Беломорска, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 84-летняя жительница Пудожа, в Беломорской ЦРБ скончался 62-летний житель Лоухи. Летальность от COVID-19 в регионе составляет 1,16% (2,39% в среднем по РФ).

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) было госпитализировано 6144 пациента, из них 145 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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