Уфа, , 10:03 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подверг жесткой критике уборку Уфы. Об этом он заявил на оперативном заседании в республиканском правительстве.

По его словам, новый руководитель по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Уфы, по всей видимости не понял, куда пришел работать. Хабиров подчеркнул, что к нему постоянно поступает информация о ненадлежащей уборке города.

«У меня итак много забот. Чтобы скосили Пугачевку, путепровод, проспект Салавата Юлаева. Безобразие! Я же не на Луне живу, мне постоянно поступает информация, что происходит с уборкой Уфы. Я считаю, что столица четырехмиллионной республики должна благоухать и быть абсолютно чистой. Перегруппируйте силы и финансы, чтобы люди вышли и убрали этот город», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что в маленьких городах региона стандарты чистоты соблюдают, несмотря на более сложную финансовую ситуацию.

«А тут — бурьян! Мне по уши, а я ростом 1 м 85 см… Безобразие! На центральных улицах — остатки строительного мусора, брошенные машины. Чистота городов — наш стандарт, визитная карточка! Сделайте так, чтобы пыль не летала, одуванчики не расцветали», — подчеркнул он.

В результате Хабиров дал чиновникам в сфере ЖКХ города одну неделю для того, чтобы решить все вопросы с уборкой Уфы.