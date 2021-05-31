Москва, , 09:59 — REGNUM Работа пляжей с купанием возможна при условии соблюдения требований безопасности. Это очистка дна в купальной зоне, наличие ограждений и спасательных постов, рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин 31 мая ТАСС.

По словам Печенина, очистку дна в зоне купания должен обеспечить владелец пляжа. Также зону купания следует оградить и обозначить, отдыхающих проинформировать о состоянии акватории, возможности и безопасности купания.

На всех пляжах обязательно должны быть спасательные посты, оборудованные специальными спасательными средствами. Во время работы пляжа на постах должны дежурить спасатели.

«Это тот краткий перечень норм, который обеспечивает безопасность людей во время отдыха», — подчеркнул представитель МЧС.

Около 200 пляжей в России уже работают. Ожидается, что допуск к эксплуатации запросят в целом более 3100 пляжей. Купальный сезон в большинстве российских регионов стартует 1 июня.

Читайте также: В России предложили наказывать владельцев пляжей за отдыхающих с животными