Москва, , 10:03 — REGNUM За неполных пятнадцать лет Московский гарантийный фонд предоставил бизнесменам более 11 тысяч поручительств. Сумма превысила 97 миллиардов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

С 2006 года под поручительства фонда бизнес привлёк заёмное финансирование на сумму свыше 195 миллиардов рублей.

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«Фактически каждый одиннадцатый договор фонд подписывает с индивидуальным предпринимателем, они получили 6,6 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой», — уточнил глава департамента Алексей Фурсин.

Средний размер поручительства, который выдавался по ставке от 0,5% годовых, составляет 20 миллионов рублей, максимальная сумма одного поручительства — 100 миллионов рублей.

Фурсин пояснил, что гарантийная помощь фонда позволяет предпринимателям кредитоваться при нехватке собственных залогов, покрывая при этом до 70% кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, в январе 2021 года российские банки выдали 99 650 кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 18,1% меньше, чем месяцем ранее. Так, число заёмщиков — субъектов МСП за месяц сократилось на 15,1% (до 91 562), а средний размер кредита малому и среднему бизнесу уменьшился на 3 млн рублей — до 4,7 млн рублей.

По сравнению с январём 2020 года количество предоставленных кредитов снизилось на 6,2%, а число заёмщиков, получивших кредит — на 5%.

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