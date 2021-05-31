Южно-Сахалинск, , 09:57 — REGNUM Тымовским межрайонным следственным отделом областного СУ СКР начата доследственная проверка после падения 1,5 годовалого ребёнка в 20-литровое ведро с дезинфицирующим раствором для обработки инвентаря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе ведомства.

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Предварительно удалось установить, что девочка перегнулась через край ведра и упала в раствор. Сотрудница детского сада быстро заметила произошедшее и вытащила ребёнка.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также приняты меры профилактического характера», — уточнили в областном СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 31 мая в Ногликах 1,5 годовалый ребёнок в детском саду упал в ёмкость с дезинфицирующими средствами. Медики стабилизировали состояния пострадавшей. Для дальнейшего наблюдения и лечения принято решение санавиацией отправить ребёнка в детскую больницу Южно-Сахалинска.