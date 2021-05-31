Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ предъявлено обвинение предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, ранее обвиняемый построил на своём придомовом участке в ДНТ трёхэтажное строение под коммерческие цели. На первом этаже было организовано СТО, на 2−3 этажах — 15 жилых помещений, которые предоставлялись в аренду для проживания. Ночью 28 мая в здании произошёл пожар.

«При эвакуации из горящего здания повреждения и ожоги получили женщина и два мальчика. При тушении пожара внутри здания обнаружено тело одного постояльца — жителя Иркутской области», — отметили в ведомстве.

В отношении предпринимателя также открыто уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников контролирующих органов.

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