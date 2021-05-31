Тирасполь, , 09:56 — REGNUM В ходе 182 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 223 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 586 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 55 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1194 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 262 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнил 21 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье более месяца медики фиксируют снижение темпов распространения коронавируса. В республике отменили большинство карантинных ограничений.

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