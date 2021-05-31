Чита, , 09:53 — REGNUM Забайкальских сельхозтоваропроизводителей поддержали рублём. Как сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона, речь идёт о 72,7 миллионах, из которых 55,8 миллиона рублей составляет субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства.

Ряду хозяйств направлена компенсация в размере 9,3 миллиона рублей на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования. На искусственное осеменение сельскохозяйственных животных выделено 3,9 миллиона рублей.

Кроме того, 2,4 миллиона рублей выплачено на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы. На компенсацию части затрат, связанных с реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, выделено 1,3 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях правительство региона известило, что забайкальские фермеры получат свыше 500 тысяч рублей компенсации за отчуждение животных из-за африканской чумы свиней и бешенства. Всего с начала года аграриям Забайкалья направлены субсидии из федерального бюджета и региональной казны на общую сумму 405 миллионов рублей.

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