Москва, , 09:52 — REGNUM Совфед на заседании 2 июня обсудит денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, это следует из предварительной повестки заседания верхней палаты парламента.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом также регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения.

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Вместе с тем первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман уведомил замглавы российского МИД Сергея Рябкова о нежелании Вашингтона возвращаться в ДОН.

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