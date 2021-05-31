Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле стали известны победители праймериз «Единой России» в Законодательное собрание Свердловской области. Результаты размещены на сайте праймериз.

Тагилстроевскую группу возглавил депутат Заксобрания Владимир Радаев, он же победил в борьбе за одномандатный округ района. Коллега Радаева по органу властиВячеслав Погудин выиграл в Ленинской группе Нижнего Тагила и одномандатном округе.

В Дзержинской группе лидером стал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, взявший первое место и в одномандатном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Единой России» огласили название победителей праймериз в Заксобрание Свердловской области и Госдуму.

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