Сеул, , 09:53 — REGNUM После саммита Южная Корея — США уровень поддержки политики южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина почти достиг отметки 40%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 28 мая среди 2512 человек старше 18 лет, уровень поддержки политика составил 39,3%, что на 4,4% больше по сравнению с прошлой неделей.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 56,3% респондентов, что на 4,7% меньше, чем неделю назад. Известно, что отметка ниже 60% зафиксирована впервые за последние 11 недель.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 0,8%, до 30,5%, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, сократился, а 0,3%, до 35,6%. Уровень поддержки Народной партии составил 7,1%, Открытой демократической партии — 6,5%, партии Справедливости — 4,2%.