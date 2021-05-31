Москва, , 10:34 — REGNUM Международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Об этом 31 мая заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — отметил он.

При этом глава департамента МИД РФ указал, что, согласно международному праву, санкции могут вводится только легитимным органом — Советом Безопасности ООН, а потому вводимые отдельными странами или группы стран односторонние меры нельзя назвать санкциями.

«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — сказал Биричевский.

Также он напомнил, что Россия разрабатывает аналог данной системы на случай, если система SWIFT будет отключена.

«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

Отметим, SWIFT — этом межбанковская система обмена данными и совершения платежей и к ней подключены свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах.

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