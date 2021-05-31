Манила, , 09:55 — REGNUM Третья партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставлена на Филиппины вечером 30 мая. Об этом 31 мая сообщило Филиппинское агентство новостей.

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Отмечается, что первые две поставки российской вакцины, которые содержали первый и второй компоненты препарата, предназначались в основном для медицинских работников в нескольких городах, входящих в столичную агломерацию.

Третья партия вакцины «Спутник V» будет направлена в различные районы Филиппин с высоким уровнем заражения коронавирусом.

Напомним, вторая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена на Филиппины 12 мая 2021 года. Первая партия была доставлена 1 мая.

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