Владикавказ, , 09:49 — REGNUM Северная Осетия отправила в войска в ходе весеннего призыва 2021 года около 200 новобранцев. Всего планируется проводить из республики на срочную службу в армию порядка 900 молодых людей, сообщили 31 мая в пресс-службе Южного военного округа.

Призывная кампания в республике проходит в строгом соответствии с рекомендациями санитарных врачей в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, все убывающие на службу в армию прошли термометрию и сдали тест на COVID-19, а в комплект вещевого имущества включены, помимо обмундирования и банковских карт, защитные медицинские маски, средства дезинфекции.

Как отметили в округе, в пути следования до воинских частей, где призывники будут нести службу, их сопровождал медработник, а транспорт, на котором они отправлялись в войска, прошел санитарную обработку.

Читайте также: Из Северной Осетии на службу в армию проводят 900 новобранцев