Варшава, , 09:48 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время брифинга раскритиковал решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Он назвал его непоследовательным политиком, сообщает Polskie Radio.

«Решение президента США принято в интересах России и Германии в ущерб важным интересам Польши и Украины. Газопровод, соединяющий Россию и Германию, станет источником дохода, за счет которого Москва будет финансировать вооружения. Непоследовательный Байден проявил слабость, и Владимир Путин этим воспользуется», — добавил Рау.

По мнению польского дипломата, строительство «Северного потока — 2» якобы говорит о том, что Германия и США надеются на диалог и вероятное «перемирие» с Россией.

«В Берлине начинает преобладать мнение о том, что нужно вступить в серьезный диалог с президентом Путиным, привлечь Россию к решению проблем, а также передать Москве часть ответственности за безопасность Европы. Америка же рассчитывает на содействие Евросоюза и России в конфликте с Китаем. Поэтому решила закрыть глаза на российские проекты в ЕС. Но это полностью игнорирует интересы восточной Европы, в частности, Украины и Польши, чья энергетическая безопасность может быть поставлена под угрозу», — заключил Рау.