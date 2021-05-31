Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Разработчики Battlefield VI «должны» выпустить альфа-версию игры в июле 2021 года. Об этом 31 мая сообщает портал Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Тома Хендерсона.

Хендерсон также написал, что соответствующий анонс компания Electronic Arts сделает в рамках будущей трансляции EA Play. Он предположил, что с объявлением по поводу начала тестирования игры компания выступит в конце мероприятия.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1398648286387609600

Напомним, в апреле 2021 года Том Хендерсон заявил, что Battlefield VI может не выйти на устаревающих консолях PS4 и Xbox One. Ожидается, что релиз игры состоится до конца 2021 года.

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