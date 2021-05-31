Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Американский учёный Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

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«Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал он в эфире телеканала NBC News.

По его словам, для изучения COVID-19 необходимо отправить в китайский город Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, которые на месте соберут данные и необходимые образцы.

Хотез добавил, что американские власти должны «надавить» на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда «выдающихся эпидемиологов и вирусологов» получила в КНР беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Напомним, 23 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что трое исследователей в Уханьском институте вирусологии были госпитализированы с серьезным заболеванием в ноябре 2019 года. По мнению большинства экспертов, именно тогда и произошло распространение вируса по городу с населением 11 миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, международные эксперты, изучавшие происхождение COVID-19 в КНР, не смогли прийти к однозначному выводу. Самой вероятной версией они назвали передачу коронавируса от одного животного другому, а уже потом — человеку.

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