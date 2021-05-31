Брянск, , 09:48 — REGNUM Экспедиция на месте предполагаемого массового захоронения узников концлагеря «Дулаг-142» началась 30 мая в Брянске. После того, как поисковики завершат работы, здесь создадут мемориальный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поисковики работают в Володарском районе Брянска на территории бывшего 85-го ремонтного завода. По данным историков, с 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года в лагере «Дулаг-142» — одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны — содержались более 80 тысяч человек. Свыше 40 тысяч из них были убиты.

«В Брянской области более тысячи сожженных деревень. Такие памятники, как Хацунь, где сейчас создан мемориальный комплекс, куда приходят наши дети, нужны для воспитания подрастающего поколения. Я уверен, здесь мы также должны создать мемориальный комплекс в память о жителях нашей страны, чтобы молодежь понимала, что у фашистов была одна цель — уничтожить русских, украинцев, белорусов. Уничтожить жителей нашей великой страны как нацию. Когда завершат работу поисковики и Следственный комитет, мы создадим мемориальный комплекс в память о погибших здесь людях», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Поисковая экспедиция проводится в рамках федерального проекта «Без срока давности».