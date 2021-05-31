Брянск, 31 мая 2021, 09:48 — REGNUM Экспедиция на месте предполагаемого массового захоронения узников концлагеря «Дулаг-142» началась 30 мая в Брянске. После того, как поисковики завершат работы, здесь создадут мемориальный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона.
Поисковики работают в Володарском районе Брянска на территории бывшего 85-го ремонтного завода. По данным историков, с 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года в лагере «Дулаг-142» — одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны — содержались более 80 тысяч человек. Свыше 40 тысяч из них были убиты.
Поисковая экспедиция проводится в рамках федерального проекта «Без срока давности».