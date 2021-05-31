Южно-Сахалинск, , 09:43 — REGNUM На Сахалине и Курилах подвели итоги прошедшего праймериз «Единой России». Сами организаторы голосования отметили, что результат был прогнозируемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального отделения партии.

Читайте также: В Хабаровском крае определили победителей праймериз «Единой России»

По 167 одномандатному избирательному округу в предварительном голосовании по выбору кандидатов на выборы депутатов Государственной думы победу одержал действующий депутат ГД РФ Георгий Карлов.

По партийному списку в лидерах оказался секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин, на втором месте — общественный деятель и активист поискового движения Артем Бандура и на третьем — волонтерский лидер, депутат Думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по итогам праймериз «Единой России» в Госдуму предварительно признан победителем председатель краевого отделения партии Максим Иванов, который набрал 2031 голос.