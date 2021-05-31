Воронеж, , 09:43 — REGNUM Реновацию территории в центре Воронежа, на которой располагался теперь уже снесённый комплекс старинного хлебозавода, планируют власти региона. Об этом рассказал помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов на форуме «Зодчество VRN» в субботу, 29 мая.

Как сообщило «РИА Воронеж», по словам Кузнецова, на месте снесенного комплекса планируется построить здания средней этажности, также планируется воссоздать утраченное при сносе здание главного производственного корпуса хлебозавода. Также власти предполагают восстановление снесенной в конце 2020 года старинной дымовой трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре — декабре 2020 года, несмотря на протесты горожан и шумиху в СМИ, собственник участка демонтировал постройки бывшего хлебозавода №1, в том числе относящиеся к XIX веку. В частности, была уничтожена старинная труба бывшей паровой мельницы. Здания на момент сноса не были признаны объектами культурного наследия, приказ о признании комплекса хлебозавода объектом культурного наследия был выпущен уже фактически после демонтажа.

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