Владивосток, , 09:45 — REGNUM Банк вакансий Приморья с начала 2021 года пополнился более чем на 30 тыс. рабочих мест. Всего предлагается для трудоустройства более 60 тыс. свободных рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе краевого правительства.

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На долю рабочих специальностей приходится более 70% всех предложений рынка труда Приморья.

Специалисты службы занятости предлагают самые разные формы трудоустройства, в числе которых — участие в общественных и временных работах. Также регулярно проходят ярмарки вакансий, где можно подобрать работу в самые короткие сроки.

Также в центрах занятости помогут составить брендированное резюме.

«В списке приморцев, которые могут пройти профобучение, кроме безработных, находятся граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минэкономразвития создать рабочие места в регионах, испытывающих трудности на рынке труда.