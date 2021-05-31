Москва, , 09:43 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин проведёт встречу с представителями мировых информационных агентств, пообщается с бизнесменами и инвесторами. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

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Также ожидается встреча главы государства с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«В петербургском форуме помимо президента будут также участвовать эмир Катара и канцлер Австрии. Ожидается и большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами», — сообщает телеканал.

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Пленарное заседание форума, на котором выступит российский лидер, состоится 4 июня. Ожидается, что выступление Путина «будет объёмным».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Петербургский международный экономический форум будет проходить со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Годом ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ПМЭФ был отменён.