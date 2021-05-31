Москва, 31 мая 2021, 09:43 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин проведёт встречу с представителями мировых информационных агентств, пообщается с бизнесменами и инвесторами. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Читайте также: Эмир Катара возглавит делегацию страны на ПМЭФ-2021
Также ожидается встреча главы государства с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
«В петербургском форуме помимо президента будут также участвовать эмир Катара и канцлер Австрии. Ожидается и большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами», — сообщает телеканал.
Ранее по теме: Песков: Путин примет участие в заседании ПМЭФ в очном формате
Пленарное заседание форума, на котором выступит российский лидер, состоится 4 июня. Ожидается, что выступление Путина «будет объёмным».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Петербургский международный экономический форум будет проходить со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Годом ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ПМЭФ был отменён.