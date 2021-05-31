Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Противники строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) 30 мая заблокировали дорогу, ведущую к строительной площадке. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам лидер движения «Защитники Риони» Варлам Голетани.

Активист рассказал, что протестующие перекрыли дорогу, ведущую к ущелью через село Мцванеквавила. Лидер движения отметил, что это было сделано при поддержке местного населения.

«Местные жители выразили желание сами принять участие в закрытии этой части дороги, выразили солидарность с нами. Чтобы дать этому месту легитимацию, как одной из наших локаций, мы прибыли и ставим палатку», — сказал Голетани.

Он сообщил, что теперь перекрыты все дороги, которые ведут к ущелью Риони. Ранее протестующие перекрыли дорогу возле села Гумати, расположенного возле Кутаиси.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют запретить турецкой компании Enka строить электростанцию и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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