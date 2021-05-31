Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM На станции первой («красной») линии Петербургского метрополитена «Нарвская» 31 мая вводятся ограничения на вход в вестибюль. Об этом 31 мая предупредили в пресс-службе городской подземки.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом эскалатора. С 31 мая до 13 августа 2021 года изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Нарвская». По рабочим дням с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 часов вход в вестибюль ограничен.

«При необходимости указанный интервал закрытия и ограничения прохода пассажиров в вестибюль может быть откорректирован с учетом фактического пассажиропотока», —уточнили в метрополитене.