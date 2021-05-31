Москва, , 09:44 — REGNUM Наиболее многочисленной из иностранных делегаций на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в период со 2 по 5 июня текущего года в Санкт-Петербурге, станет делегация США. Об этом 31 мая рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

Как отметил Белоусов, американские делегации традиционно являются самыми крупными.

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал он.

Также рассказал первый вице-премьер РФ добавил, что в нынешнем году страной — партнером ПМЭФ является Катар, откуда также должна приехать большая делегация, в составе которой ожидается свыше 200 человек.

Кроме того, Белоусов указал, что традиционно более ста участников данного форума прибудет из Китая и Германии.

«Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — уточнил он.

При этом отмечается, что организаторы ПМЭФ по совместному решению с Роспотребнадзором будут допускать на площадку форума не более 5 тыс. человек за один раз, в связи с чем количество его участников пришлось ограничить, хотя заявок в полтора раза больше.

«Приходится сильно ограничивать. Количество иностранцев, которые сейчас заявились, — это порядка 2 тыс. человек», — пояснил первый вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ, где у российского лидера запланировано объемное выступление и встреча с журналистами на полях мероприятия.