Москва, , 09:38 — REGNUM Накануне Всемирного дня защиты детей Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха детей, сообщается на сайте ведомства.

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С 31 мая по 11 июня в каждом регионе России специалисты Роспотребнадзора будут консультировать родителей, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать их ребенок.

Телефоны горячих линий размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ и работают в круглосуточном режиме. Звонок бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в РФ откроется 38 тыс. оздоровительных лагерей, в которых отдохнут около 4 млн детей.

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