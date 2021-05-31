31 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Вашингтону необходимо развеять свой давний миф о том, что Украина — это процветающая демократия в американском стиле. По правде говоря, страна гораздо больше похожа на псевдодемократические системы России, Венгрии и Турции.

Александр Белов, , 11:06 — REGNUM Официальные лица США уже не один год изображают Украину смелой демократией, отражающей угрозу агрессии со стороны «авторитарной» России. Идеализированная картина, которую себе нарисовал Вашингтон, никогда по-настоящему не соответствовала более мрачной реальности. Однако теперь разрыв между сформированным образом Украины и тем, чем она является на самом деле, превратился в пропасть: за последние несколько месяцев президент страны Владимир Зеленский предпринял ряд шагов, которые всё больше отдают авторитаризмом, пишет старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 30 мая в The National Interest.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

То, что США видят в Украине полезного, даже важного, партнера в обеспечении своей безопасности, нельзя оправдать на основе реалистических расчетов. Кроме того, такая позиция без нужды провокационна по отношению к России. Еще более надуманный характер носят попытки изобразить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям. На самом деле, за этими шагами стоит либо надуманная слепота, либо вопиющий цинизм.

С тех пор как администрация Барака Обамы поддержала так называемую революцию Майдана на Украине в 2014 году, в политике Вашингтона был элемент мошенничества. Представители администрации, в первую очередь помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт, поощряли демонстрантов, которые стремились свергнуть должным образом избранное, но «пророссийское» правительство. Лидеры США настаивали на том, что революция была спонтанным продемократическим восстанием украинцев, выступающих против коррумпированного правления президента Виктора Януковича, хотя следы вмешательства самого Вашингтона были очевидны.

Виктория Нуланд и Пётр Порошенко U.S. Department of State

Администрация и ее союзники в западных средствах массовой информации закрывали глаза на другие уродливые аспекты «демократической» революции на Украине: хотя в акциях протеста и принимали участие настоящие демократы, там же были и представители вооруженных ультранационалистических и даже откровенно фашистских организаций, таких как «Свобода» и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И решающую роль в событиях 2014 года сыграли именно они. После «революции» эти фракции продолжали играли дестабилизирующую роль на «новой демократической Украине». Например, неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был неотъемлемой частью военного аппарата и службы безопасности президента Петра Порошенко.

Украинский националист spoilt.exile

В годы после переворота обычным делом стали проявления ультранационализма и антисемитизма на улицах Киева и других украинских городов. Политика правительства Порошенко также демонстрирует все более авторитарный аспект. Украинские власти преследовали политических диссидентов, вводили цензуру и не допускали иностранных журналистов, которых они считали критиками правительства и его политики.

Как бы плоха ни была ситуация при Порошенко, однако при его преемнике Зеленском она стала еще хуже. В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько «пророссийских» независимых СМИ и сделало это на основе совершенно расплывчатых стандартов. 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного «пророссийского» политика Виктора Медведчука, политического союзника владельца этих телеканалов, в связи с обвинениями в государственной измене. Медведчук, лидер политической партии «Оппозиционная платформа —За жизнь», является одним из самых откровенных критиков Зеленского. Ранее прокуратура обвинила его в «подрывной деятельности против Украины, в том числе в экономической сфере».

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Медведчук — далеко не единственная цель все более уродливых политических репрессий. В середине апреля Служба безопасности Украины задержала 60 демонстрантов в Харькове, которые пытались протестовать против акций местного городского совета. Власти обвиняли протестующих не в причастности к насилию: действительно, свидетельств такого поведения не было. Напротив, в СБУ заявили, что «пророссийские политические силы» направили демонстрантов для проведения акций протеста, чтобы «оправдать возможные акты российской агрессии против Украины». К такому расплывчатому, эмоционально заряженному обвинению можно отнести практически любую политическую деятельность.

Дети «революции» Майдана теперь, похоже, пытаются сожрать некоторых из своих членов. В середине мая мэр Киева Виталий Кличко обвинил агентов СБУ в том, что силовики пришли в его квартиру в попытке, как он выразился, оказать на него давление — к чему стремится его политический соперник Зеленский. Ранее СБУ, государственная прокуратура и милиция провели широкомасштабные обыски в различных подразделениях киевской городской администрации, обвинив местные власти в незаконном присвоении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов, а также в других правонарушениях. Хотя Кличко был одним из первых лидеров демонстраций на Майдане, Зеленский, по-видимому, теперь считает его неудобным соперником, поскольку мэр Киева был близким союзником бывшего президента Порошенко.

Виталий Кличко Qypchak

Такие события трудно увязать с тем, что представители так называемого внешнеполитического «пузыря» в США говорят об Украине как о яркой и толерантной демократии. Этот подход прекрасно проиллюстрировали слова бывшего исполняющего обязанности посла США на Украине Уильяма Тейлора во время слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Тейлор явно был поклонником как «революции» на Майдане, так и правительства, которое этот переворот породил. По словам Тейлора, украинские лидеры стремились создать «всеобъемлющий, демократический национализм, мало чем отличающийся от того, что мы в Америке в лучшие моменты своей жизни думаем о нашей стране».

Настоящая Украина гораздо больше напоминает нелиберальные псевдодемократические системы, которые, как мы видели, возникают «в России», Венгрии, Турции и других странах, чем США. Безрассудно относиться к Украине как к союзнику США по стратегическим соображениям, и поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности — морально оскорбительно. Администрация Байдена должна как можно скорее избавиться от этого все более одиозного клиентского государства.