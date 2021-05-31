Париж, , 09:37 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл представителю Испании Пабло Андухару в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 4 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

Тим четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, восемь ошибок на подаче и 7 из 17 брейков.

Тим является четвёртой ракеткой мира, Андухар занимает 68-е место в рейтинге ATP.

Во втором круге Андухар сыграет с победителем матча Раду Албот (Румыния) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

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