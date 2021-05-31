Владикавказ, , 09:36 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии. Им стал Эльбрус Бокоев. Он будет работать главой ведомства пока с приставкой врио, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, прежний руководитель минприроды РСО-Алании Батраз Хидиров был уволен с поста министра по собственному желанию. Он проработал в должности около полугода.

Новый руководитель минприроды Эльбурс Бокоев до назначения на должность министра был депутатом парламента Северной Осетии шестого созыва.

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